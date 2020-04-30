46 قتيلا في انفجار عفرين بسورية

ارتفع عدد قتلى انفجار صهريج وقود مفخّخ في سوق بمدينة عفرين في شمالي سورية إلى 46 شخصاً على الأقلّ بينهم مدنيون ومقاتلون سوريون موالون لأنقرة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. قال مدير المرصد رامي عبدالرحمن: إن "46 شخصاً على الأقل بينهم مدنيون قتلوا وأصيب 50 آخرون جراء تفجير عبوة ناسفة وضعت على صهريج وقود في سوق في مدينة عفرين" التي تسيطر عليها القوات التركية وفصائل سورية موالية لها.

تفحم جثث

تسبّب الانفجار باندلاع نيران أدّت إلى تفحّم الجثث، وفق المرصد الذي أكّد وجود مدنيين في عداد الضحايا وستة مقاتلين سوريين موالين لأنقرة على الأقل، فيما تعدّ حصيلة القتلى من بين الأعلى في المنطقة منذ سيطرة القوات التركية عليها قبل عامين. تسيطر القوات التركية مع فصائل سورية موالية لها منذ مارس 2018، على منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية، والتي كانت تُعد ثالث أقاليم الإدارة الذاتية الكردية، بعد هجوم واسع شنّته على المقاتلين الأكراد الذين تعدهم أنقرة "إرهابيين". إدانة أمريكية

دانت وزارة الخارجية الأمريكية التفجير، وقالت الناطقة باسم الوزارة مورجان أورتاجوس: إن الهجوم أودى "بأرواح عشرات الأشخاص الذين كانوا يتسوقون في السوق المركزية خلال استعدادهم لإفطار رمضان"، أضافت أن "مثل هذه الأعمال الجبانة والمؤذية غير مقبولة، من أي جهة كانت في هذا النزاع". ويقيم في عفرين الآلاف من سكان الغوطة الشرقية قرب دمشق، ممن تم إجلاؤهم إثر سيطرة قوات النظام على منطقتهم في ضوء هجوم واسع أعقب سنوات من القصف والحصار.