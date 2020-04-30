الحوثي يعتقل الأكاديميين ويمنعهم من مغادرة صنعاء

قلق المتعلمين
لفت المصدر إلى أن الحوثيين يعانون قلقا كبيرا من وجود طبقة تعليمية مثقفة في أوساطهم، وتنتابهم دائما مخاوف بشأنهم، لأنهم يرغبون في وجود أشخاص جاهلين مدججين بالأفكار الطائفية الإيرانية فقط، وهو ما جعلهم يلجؤون إلى التضييق والضرب والاعتقال والسجن لكافة العقول النيرة في البلد. وبيّن أن الانقلابيين أصدروا قائمة بأسماء أعداد كبيرة من الأكاديميين ومنعهم من مغادرة صنعاء تحت أي سبب كان، وذلك تمهيدا لاعتقالهم وإيداعهم السجون، نظرا لاعتقاد الحوثيين أن الدور الآن يأتي على هؤلاء بعد القيادات السياسية والعسكرية، مشيرا إلى أن الانقلابيين يدركون أن التعليم أخطر سلاح يواجههم خلال الفترة المقبلة، خصوصا من جانب المتعلمين والقيادات التعليمية. أضاف المصدر أن الميليشيات بدأت فعليا في اعتقال عدد كبير من الأكاديميين والمعلمين، بينهم قيادات نافذة مثل رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء الدكتور حميد عقلان، والذي تم اعتقاله للمرة الثانية دونما أي سبب.
إدانة الاعتقالات
من جانبه، أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات استمرار ميليشيا الحوثي اعتقالها الأكاديمي الدكتور حميد عقلان رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء، بعد أن عاودت الميليشيا اختطاف عقلان بعد أسبوع من الإفراج عنه، وفرضت آخر من أتباعها من خارج الكادر الأكاديمي. وقالت الشبكة إن جريمة اختطاف الدكتور عقلان ليست الأولى التي تستهدف القطاع التعليمي العام أو الجامعي من قبل جماعة الحوثي، إذ توزعت أساليب الجماعة في استهدافها المتواصل للجامعات بطرق مباشرة، وغير مباشرة، فضلا عن الإغلاق، والاعتداء، والإقصاء، والاعتقال، والمصادرة، وفرض أتاوات، والتهديد بالنفي، وكذا التصفية الجسدية.
حوثنة التعليم
استنكرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الانتهاكات والجرائم التي تستهدف بها جماعة الحوثي التعليم العام والتعليم الجامعي، وحوثنتها، بهدف تكريس الطائفية وغسل عقول الطلاب وتفكيرهم، من خلال العبث الممنهج بمناهج التعليم، وفرض مناهج ومقررات طائفية على عدد من الجامعات والمدارس، مؤكدة أن هذه الممارسات غير قانونية وتعرض المتورطين فيها للأجهزة القضائية باعتبارها جرائم جنائية لا تسقط بالتقادم طال الزمن أم قصر. وطالبت الشبكة بضرورة تحييد عملية التعليم عن الصراعات وحماية كوادرها من الانتهاكات وسرعة الإفراج عن المعتقلين والمخفيين من موظفي القطاع التعليمي العام والجامعي، داعية المجتمع الدولي إلى القيام بدوره والضغط على ميليشيا الحوثي لرفع يدها عن القطاع التعليمي وعدم تفخيخه بالأفكار الإرهابية المتطرفة التي تعد قنبلة موقوتة ستؤثر على الأجيال القادمة، وستدمر اليمن والمنطقة برمتها، إلى جانب المطالبة بسرعة الإفراج عن جميع مختطفيها من الكوادر التعليمية والأكاديمية.
زراعة الطائفية
قالت الناشطة الحقوقية اليمنية بشرى العامري لـ«دوت الخليج»، إن ميليشيا الحوثي عمدت من اللحظات الأولى لانقلابها إلى تحويل الصرح التعليمي في اليمن إلى ساحات لتنفيذ أنشطتها وبرامجها الطائفية والسلالية، وزرع الأفكار العدوانية والإرهابية ضد بقية الأطياف اليمنية، بل الدول المجاورة وغيرها، حتى وصلت إلى معاداة العالم أجمع وكل من لا يؤمن بفكرهم السلالي ولا يخضع لرغباتهم. ولفتت العامري إلى قيام الميليشيات باختطاف المعلمين ومديري ومديرات المدارس وتعيين آخرين ممن ينتمون للجماعة، كما قامت بالاعتداء على الصرح الجامعي واختطاف العديد من الأكاديميين وتغيير عدد من عمداء الكليات في جامعة صنعاء والحديدة وإب، وغيرها من المناطق الخاضعة لها بآخرين بعضهم من خارج السلك الأكاديمي، كل خبرته أن ولاءه للجماعة.
انتهاكات واسعة
وأوضحت أن الجامعات الخاصة طالتها أيضا نفس الانتهاكات، إذ قام الحوثيون مؤخرا باختطاف رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء وابتزازه من أجل الحصول على أسطوانات صلبة تابعة للجامعة والاستيلاء على أموالها أيضا، إلى جانب إيقاف رواتب الأكاديميين في الجامعات العامة وفرض مناهج تعليمية وملازم طائفية ومذهبية تابعة لها. وتشير الإحصائيات إلى قيام جماعة الحوثي بإقصاء أكثر من 300 أكاديمي وعضو هيئة تدريس ومساعدين وموظفين من أعمالهم في جامعة صنعاء، مقابل إحلال عناصر موالين لها في وظائفهم، رغم أن العديد منهم لا يمتون للتعليم الجامعي والأكاديمي بأي صلة، فيما تقوم الجماعة بالاعتداء على الطلاب والتجسس عليهم وإجبارهم على دراسة مناهجها الطائفية، فضلا عن قيام الزينبيات بالاعتداء على الطالبات وملاحقتهن والتجسس عليهن.
ماذا فعل الحوثيون بالتعليم في اليمن؟
إقصاء 300 أكاديمي وعضو تدريس ومساعدين
اعتقال قيادات تعليمية لأسباب مجهولة وطرد آخرين
تحويل الصرح التعليمي إلى ساحات لزرع الطائفية
إحلال عناصر موالية لا تمت للتعليم بصلة
الاعتداء على الطلاب وإجبارهم على دراسة الطائفية
التجسس على الطلاب والطالبات وملاحقتهم
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