وثيقة: قطر تصرف أموالا للإعلاميين المعارضين للتحالف

في إطار سعي الدوحة لتخريب اليمن، كشفت وثيقة رسمية حصلت عليها مصادر محلية تبيّن حجم التمويل الذي يضخه النظام القطري للمكاتب الإعلامية والعاملين فيها ممن يعارضون التحالف العربي في اليمن والذين ينتشرون في عدد من العواصم الأجنبية والعربية. وأوضحت الوثيقة الصادرة بتاريخ 8 مارس 2019 إصدار رئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني توجيها لوزير المالية بصرف مبلغ ثلاثة ملايين ريال لعادل سالم ناصر موفجة الحسني المقيم في ماليزيا، باعتباره ضمن المكتب الإعلامي لأقطاب المعارضة اليمنية للتحالف العربي في اليمن.



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