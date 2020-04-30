احتجاجات بشوارع لبنان على الأوضاع المعيشية

مناوشات بين الجيش اللبناني وبعض المحتجين في منطقة الميناء في طرابلس شمال لبنان، وألقى محتجون

في صيدا جنوب لبنان زجاجات حارقة وحجارة على فرع مصرف لبنان.

وحاول عدد من المحتجين إغلاق الطريق المحاذي للمصرف، مما دفع بعناصر الأمن لمنعهم مما أدى إلى اشتباكات بين المحتجين والأمن.

منذ الإثنين، تشهد طرابلس (عاصمة الشمال اللبناني) احتجاجات شعبية واسعة في عدد كبير من أحيائها رفضا لارتفاع الأسعار والتلاعب بسعر صرف الدولار الذي وصل إلى أعلى مستوياته.

ولم تقتصر الاحتجاجات التي عادت لمناطق لبنانية عدة، في اليومين الأخيرين، على طرابلس، بل امتدت لمناطق أخرى في الشمال وبيروت والجنوب.