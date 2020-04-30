اتفاق فلسطيني أردني على إعادة الفلسطينيين العالقين الأحد المقبل

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين إن محادثات رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، مع الأشقاء في الأردن تكللت بالنجاح، وسيتم بدء دخول العالقين الفلسطينيين من يوم الأحد المقبل، بقدرة فحص واستيعاب تصل إلى 500 مواطن عالق لكل يوم.

وأضافت الخارجية في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأربعاء، إن عملية عودة العالقين إلى أرض الوطن ستستمر من يوم الأحد حتى انتهاء أعداد العالقين المسجلين وفق قوائم الوزارة وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

وأشارت إلى أنها استكملت كافة الجهود المطلوبة عبر فريق العمل المصغر لديها وفريق سفارتنا في الأردن، في متابعة تفاصيل أمر العالقين في الأردن الشقيق، وعبر التنسيق الكامل معهم تمكنا من إنهاء جميع الترتيبات المتعلقة بعودتهم، بعد استكمال عملية التنظيم الأولى من تلقي مئات الاتصالات والرد على استفسارات مواطنينا العالقين على مدار الساعة وترتيب وتنظيم كشوفاتهم من أسماء وأرقام هواتف وجوازات سفر وعناوين إقامة.