بعد أن اتهمها بوريطة بالتمييز.. بلجيكا تستعد لترحيل أزيد من ألف شخص من مزدوجي الجنسية

بعد الانتقادات شديدة اللهجة التي وجهها لها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، واتهامه لها بالتمييز تجاه المغاربة الحاملين لجنسيتها، تستعد بلجيكا لترحيل أزيد من ألف مغربي.

وقالت السفارة البلجيكية في الرباط، إن رحلتين ستتجهان من مطار محمد الخامس بالدار نحو بلجيكا، الجمعة والسبت المقبلين، لنقل الأشخاص العالقين في وضعي حرجة، بعد موافقة السلطات المغربية.

بلجيكا لم تفوت لتحميل للسلطات المغربية مسؤولية أزمة العالقين مزدوجي الجنسية، حيث قالت إن ترحيل هذه اللائحة من العالقين، جاء “بعد موافقة وزارة الخارجية المغربية على عودتهم”.

وكان بوريطة قد اتهم هولندا وبلجيكا بالتمييز تجاه النغاربة، حيث نظمت بلجيكا حسب قوله أزيد من أربعين رحلة إجلاء، لم تشمل أي بلجيكي من أصول مغربية.

واتهمت السلطات المغربية، بلجيكا وهولندا بافتعال أزمة حول ترحيل مزدوجي الجنسية، في الوقت الذي رحلت دول أخرى مواطنين لها من أصول مغربية، مثل فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.