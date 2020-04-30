شكرا لقرائتكم خبر عن «تفعيل اتفاق الرياض».. مجلس الأمن: قلقون إزاء إعلان «الانتقالي» والان نبدء بالتفاصيل
وأكد أعضاء المجلس، في بيان صادر عنهم أمس من جديد على التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، داعين إلى التعجيل بتفعيل اتفاق الرياض.
كما أعرب الأعضاء عن قلقهم من أن تصرفات المجلس الانتقالي الجنوبي قد تصرف الانتباه عن جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث لتأمين وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني اليمني، وتدابير بناء الثقة، واستئناف عملية سياسية يمنية شاملة بقيادة يمنية.
وحث أعضاء المجلس حكومة اليمن والحوثيين على تعزيز مشاركتهم بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن مقترحات المبعوث الخاص في أقرب وقت ممكن.
ورحب أعضاء مجلس الأمن بإعلان "تحالف دعم الشرعية في اليمن" لتمديده لوقف إطلاق النار من جانب واحد لدعم عملية السلام التابعة للأمم المتحدة، حاثين الحوثيين على الانضمام إلى الحكومة اليمنية في الرد الفوري، من أجل وقف الأعمال العدائية المستمرة ومواجهة تفشي كوفيد-19.
كانت هذه تفاصيل خبر «تفعيل اتفاق الرياض».. مجلس الأمن: قلقون إزاء إعلان «الانتقالي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.