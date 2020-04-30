شكرا لقرائتكم خبر عن «بومبيو» يشيد بتجديد وقف إطلاق النار في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

أشاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس، بتجديد تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة وقف إطلاق النار من جانب واحد في اليمن لمدة شهر.

وقال بومبيو في إيجاز صحفي: "المملكة والحكومة اليمنية تجاوبوا مع دعوة المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث على إلقاء أسلحتهم وإنهاء القتال لمكافحة وباء كورونا"، مطالباُ الحوثيين على التجاوب والرد بالمثل.

وأضاف: "على جميع الأطراف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وعلى الحكومة اليمنية والمؤسسات التابعة لها مراعات وحدة وسلامة أراضي اليمن".