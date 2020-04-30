شكرا لقرائتكم خبر عن «بومبيو» يشيد بتجديد وقف إطلاق النار في اليمن والان نبدء بالتفاصيل
وقال بومبيو في إيجاز صحفي: "المملكة والحكومة اليمنية تجاوبوا مع دعوة المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث على إلقاء أسلحتهم وإنهاء القتال لمكافحة وباء كورونا"، مطالباُ الحوثيين على التجاوب والرد بالمثل.
وأضاف: "على جميع الأطراف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وعلى الحكومة اليمنية والمؤسسات التابعة لها مراعات وحدة وسلامة أراضي اليمن".
كانت هذه تفاصيل خبر «بومبيو» يشيد بتجديد وقف إطلاق النار في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.