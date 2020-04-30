شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 40 يومًا.. الأردن ترفع الحظر على قيادة السيارات والان نبدء بالتفاصيل
وفرض حظر على قيادة السيارات في معظم أنحاء البلاد التي يبلغ تعدادها 10 ملايين بعدما أصدر الملك عبد الله قانون طوارئ منتصف شهر مارس الماضي.
وقالت الحكومة التي أعلنت هذه الخطوة، الاثنين الماضي، إنها قد تعود إلى تقييد الحركة بقصرها على السير من الثامنة صباحا إلى السادسة مساء بهدف التسوق وفق أوامر البقاء بالمنزل قبل سريان الحظر الليلي إذا لم يحافظ الناس على قواعد التباعد الاجتماعي.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والمتحدث باسم الحكومة أمجد العضايلة: "الاستمرار بتخفيف إجراءات الحظر يتوقف على مدى التزام المواطنين بهذه التعليمات، وفي حال عدم الالتزام سنضطر إلى العودة للإغلاقات والإجراءات المشددة".
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