المرور تعلن إجمالي عدد المركبات المحجوزة والغرامات منذ بدء حظر التجوال

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم أمس الأربعاء، حجز 75 مركبة في بغداد والمحافظات بسبب مخالفة حظر التجوال، فيما تم حجز ثماني دراجات، وفرض 4151 غرامة".

وأضافت، أن "موقف مخالفات منع التجوال في بغداد والمحافظات من بداية الحظر في 17_3 وحتى 29_4 كالآتي :حجز مركبات (2692)، حجز دراجات (3209)، غرامات (181959)".