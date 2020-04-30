أعلنت مديرية المرور، الخميس، إجمالي عدد المركبات المحجوزة والغرامات منذ بدء حظر التجوال في السابع عشر من آذار الماضي وحتى التاسع والعشرين من الشهر الحالي.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم أمس الأربعاء، حجز 75 مركبة في بغداد والمحافظات بسبب مخالفة حظر التجوال، فيما تم حجز ثماني دراجات، وفرض 4151 غرامة".
وأضافت، أن "موقف مخالفات منع التجوال في بغداد والمحافظات من بداية الحظر في 17_3 وحتى 29_4 كالآتي :حجز مركبات (2692)، حجز دراجات (3209)، غرامات (181959)".
كانت هذه تفاصيل خبر المرور تعلن إجمالي عدد المركبات المحجوزة والغرامات منذ بدء حظر التجوال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.