زعيم قبلي يمني يدعو لقتال الحوثيين ردا على "هتك الأعراض"

دعا زعيم قبلي يمني، مساء الأربعاء، قبائل محافظة البيضاء؛ للرد على جرائم مليشيا الحوثي الانقلابية وهتك أعراض النساء.



وجاءت الدعوة التي أطلقها الشيخ ياسر العواضي، غداة يوم من اغتيال الحوثيين امرأة بمنزلها في محافظة البيضاء، في جريمة هزت المجتمع اليمني كونها لم تراعِ حرمة شهر رمضان المبارك، أو العادات القبلية في عدم التعرض للنساء.

وقال الشيخ ياسر العواضي، في سلسلة تغريدات على تويتر، إن المشرفين الأمنيين لمليشيا الحوثي "بغوا وهتكوا الأعراض واغتصبوا الأرض وأهانوا أهلها وهدموا بيوتهم".

وأشار إلى أنه تم إبلاغ قيادات المليشيا بذلك عبر وسطاء لعلهم يستنكرون جرائم مشرفيهم في رداع وقيفة والسوادية والبيضاء وباقي المديريات.





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وذكر العواضي ،وهو الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام، أن آخر الجرائم الحوثية كانت "قتل بنت الأصبحي في هذا الشهر المبارك والحرام، في رابعة النهار".

وأضاف أن قتل جهاد الأصبحي "جريمة يندى لها الجبين ووصمة عار في جباه فاعليها، ووصمة عار في جبيننا جميعاً، وإن سكتنا فلا بارك الله فينا".

وأمهل العواضي قادة الانقلابيين برفع مشرفيهم الأمنيين من البيضاء خلال 3 أيام، أو تركهم معاً للقتال قبائل لقبائل، داعياً جميع مشايخ البيضاء ورجالها وشبابها من جميع الأطراف للجهوزية العالية من هذه اللحظة.





وطالب العواضي رجال القبائل بالاستعداد الكامل وعدم الركون للوساطة، لافتاً إلى أن المشرفين الأمنيين للمليشيا "معروفون بالغدر".

وعرض العواضي مبلغ 10 ملايين ريال يمني لمن يأتيه برأس قاتل السيدة اليمنية جهاد الأصبحي.