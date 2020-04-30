جريفيث يتهم الحوثيين بإعاقة جهود السلام في اليمن

الخليج 365 - عدنالخميس 2020/4/30 01:47 ص بتوقيت أبوظبي
قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث إن الهجمات الحوثية على مأرب ستعيق جهود السلام وتفاقم الوضع الإنساني.
وذكر جريفيث، في بيان صحفي، أنه عقد لقاءات عبر الإنترنت مع محافظ مأرب سلطان العرادة، والشيخ محمد بن ناجي الغادر؛ لمناقشة التصعيد العسكري في مأرب ووقف إطلاق النار على الصعيد اليمني بشكل كامل.
وجدد جريفيث التأكيد على ضرورة حماية مأرب من الصراع، لافتاً إلى أن أي هجمات ستعيق جهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن النقاشات أكدت أن وقف إطلاق النار في عموم اليمن يعد أولوية قصوى، وأن هناك توافقاً على أن تبدي الأطراف مزيداً من الاستعداد لتخفيف وطأة الوضع الإنساني.
وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية تصعيدها العسكري ورفض الهدنة الإنسانية التي أعلن التحالف العربي تمديدها لمدة شهر إضافي، رغم التزام الجيش الوطني.
وأعلن الجيش اليمني، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، إحباط هجمات حوثية في جبهة "الفاخر" بمحافظة الضالع، فضلاً عن رصد خروقات للانقلابيين في جبهات "صرواح" غرب مأرب، و"قانية وناطع" في البيضاء.
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