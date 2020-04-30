تجدد الاشتباكات بين الأمن والمتظاهرين فى لبنان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020 قطع عدد من المتظاهرين فى لبنان الطريق عند دوار الساعة فى الميناء بالإطارات المشتعلة، وسط هتافات داعمة للثورة ورافضة للظلم المعيشي المتفشى، كما تم إحراق عدد من مستوعبات، وسط انتشار لوحدات الجيش، وقطع أوتوستراد المنية عند مبنى البلدية بالاتجاهين بحسب صحيفة النهار.

كما نفذ عدد من المتظاهرين فى صيدا وقفة احتجاجية أمام فرع مصرف لبنان فى صيدا، فى إطار تحركاتهم المتواصلة أمام المصرف تنديدا بالسياسات المالية والمصرفية، وقد عمد عدد منهم إلى رشق مبنى المصرف بالحجارة والمفرقعات النارية، إضافة إلى رمي قنابل المولوتوف ما أدّى إلى اشتعال بعض النوافذ في المصرف.

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