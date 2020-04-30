شكرا لقرائتكم الجيش الليبي يعلن وقف جميع العمليات العسكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الجيش الليبي، الأربعاء، وقف جميع العمليات العسكرية في ليبيا، خلال شهر رمضان، وذلك استجابة لدعوات من دول شقيقة صديقة بالدخول في هدنة إنسانية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي، إن الجيش الليبي استجاب لدعوات المجتمع الدولي ودول شقيقة وصديقة بوقف فوري للقتال خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن الجيش سيحتفظ بحق الرد على أي تهديد أو تحركات مشبوهة وخرق للهدنة تقوم بها المليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.

ومن المتوقع أن تحذو حكومة الوفاق حذو هذه الخطوة، وتعلن خلال الساعات القادمة انضمامها إلى هذه الهدنة الإنسانية الخاصة بشهر رمضان، وتعلن من جانبها وقفا فوريا للقتال.

ومنذ 3 أسابيع، تصاعدت حدّة الصراع بشكل كبير في ليبيا، مع نشوب معارك على عدّة جبهات غرب ليبيا، خاصة في محيط العاصمة طرابلس، رغم دعوات من الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة إلى إعلان هدنة لمواجهة أزمة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.