قرار هام من الجيش الوطني الليبي بشأن العمليات العسكرية فى البلاد

أعلن اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي وقف جميع العمليات العسكرية في البلاد ، محذرا من أي خرق لوقف إطلاق من قبل الميليشيات الإرهابية سيتم التصدي له بشكل فوري وصارم.

واتهم المسماري في مؤتمر صحفى قبل قليل، الميليشيات الإرهابية باستخدام المدفعيات الثقيلة داخل احياء طرابلس، كاشفا عن سقوط 7 قتلى و 16 جريحا من الميلشيات.

أعلن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، في وقت سابق، قبوله تفويض الشعب الليبي للقيادة العامة للقوات المسلحة بتولي مهمة قيادة البلاد، وإسقاط اتفاق الصخيرات لعام 2015.

وقال حفتر، في كلمة متلفزة: "أعلن قبولنا إرادة الشعب والتفويض وإسقاط الاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي"، مضيفا أن الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، ولكنه "أصبح من الماضي".

وتابع "سنعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة المدنية الدائمة وفق إرادة الشعب، ونعبر عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة المرحلة الحالية".