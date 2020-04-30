وقفة احتجاجية في ساحة العلم بمدينة صور

افادت معلومات صحافية بأن عددا من الناشطين في حراك صور نفذوا وقفة احتجاجية في خيم ساحة العلم، احتجاجا على ارتفاع سعر ​الدولار​، واضاؤا الشموع تكريما لروح فواز السمان الذي قضى قبل يومين في ​طرابلس​، ورددوا هتافات تدعوا الى محاسبة المتلاعبين في الدولار ، وكانو بدأوا بتلاوة النشيد الوطني اللبناني.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق اللبنانية تشهد، منذ نهاية الاسبوع المنصرم، تحركات إحتجاجية على تردي الأوضاع الإقتصادية وإرتفاع ​سعر الدولار​ الأميركي مقابل ​الليرة اللبنانية​، الذي تخطى في السوق السوداء 4000 ليرة لبنانية، في حين كان ​المصرف المركزي​ قدد حدد سعر بيع الدولار لدى ​محلات​ الصيرفة بـ3200 ليرة.