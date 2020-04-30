محافظ بعلبك - الهرمل أطلع على جهوزية الهيئة الصحية ومراكز الحجر في دورس

تفقد محافظ ​بعلبك الهرمل​ ​بشير خضر​ المركز الرئيس للدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة دورس، عند مدخل بعلبك الجنوبي، واطلع على تجهيزاته ومدى جهوزيته وآلية عمله، ثم زار أبنية الحجر الصحي التي أعدتها الهيئة في البلدة كإجراء احترازي، يرافقه عضو قيادة منطقة البقاع في "​حزب الله​" هاني فخر الدين.

وتحدث المحافظ خضر إثر الجولة، مؤكداً أنه "لا بد من التنويه بالتجهيزات والأمكانيات الكبيرة التي وضعتها الهيئة الصحية بتصرف أهالي بعلبك الهرمل لمواجهة جائحة كورونا، بالإضافة إلى كادر مدرب وعلى درجة عالية من الاحترافية".

وأشار إلى أن "الهيئة الصحية عرضت خدماتها على المحافظة منذ اليوم الأول لبدء عملنا في مواجهة ​الكورونا​، وروحية العطاء والخدمة العامة مستمرة لدى القيمين عليها".

وأوضح أنه "منذ شهر شباط الماضي، نعمل بشكل مكثف، وواكبنا قرار التعبئة العامة ومقتضياته، وكنا منذ اليوم الأول نستعد للأسوأ، لا سمح الله، والحالات التي سجلت الأسبوع الماضي في مخيم الجليل نشطت العمل أكثر، فالحيطة واجب، وتم إعادة الفحوصات للحالات التي أتت نتائجها سلبية، للمزيد من التأكد والاطمئنان، ونأمل أن تأتي النتائج سلبية أيضا، ولكننا نضع دائما السيناريو الأسوأ، ونعمل على أساسه".

وأشار إلى أن "الهيئة الصحية قيمة مضافة، ومن الجهات الصحية الأساسية التي نعول عليها في هذه الظروف الاستثنائية".