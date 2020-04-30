كلودين عون روكز: لأهمية العمل الذي تقوم به الجمعيات لتوفير الخدمات الأساسية للنساء المعنفات

اكدت رئيسة ​الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية​ السيدة كلودين عون روكز على أهمية العمل الذي تقوم به الجمعيات لتوفير الخدمات الأساسية ​للنساء​ المعنفات وتأمين الملجأ الآمن لهنّ، وشدّدت على أهمية العمل الجماعي وتنسيق الجهود لوضع استراتيجية شاملة وموحدة تحمي النساء والفتيات من ​العنف الأسري​.

وخلال اجتماع مع ممثلات وممثلي عدد من ​منظمات المجتمع المدني​ بمشاركة ​وزارة الشؤون الاجتماعية​، أشارت إلى أهمية الاستمارة التي أرسلتها الهيئة الوطنية إلى الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي يتوفر لديها خط ساخن لتلقي شكاوى العنف الأسري، والتي ستتيح للهيئة الوطنية دراسة طبيعة هذا العنف وهوية مرتكبه ووتيرة وقوعه وأماكن حصوله خلال فترة التعبئة العامة، إضافة إلى تحديد نوعية الخدمات الأكثر طلباً من النساء ​ضحايا​ العنف، من استشارة قانونية إلى تأمين الملجأ والمساعدة مالية وغيرها. وطلبت السيدة عون روكز من ممثلات وممثلي الجمعيات المشاركة، استعراض نوعية الخدمات التي تقدّمها للنساء المعنفات، ومدى قدرتها على احتضانهن ومساعدتهنّ، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجهها.