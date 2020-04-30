نوح زعيتر لنواب بعلبك الهرمل: إما العفو العام أو "سنفك رقابكم"

إنتشر مقطع "​فيديو​" للمطلوب ​نوح زعيتر​ يهدد فيه ​نواب بعلبك الهرمل​، متوجها لهم بالقول :"إما ​العفو العام​ أو سنفك رقابكم".

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هذا وعقدت لجان الادارة و​العدل​، الدفاع الوطني والداخلية و​البلديات​ و​حقوق الانسان​ النيابية في ​لبنان​ جلسة مشتركة اليوم في ​مجلس النواب​ برئاسة نائب رئيس ​المجلس النيابي​ ​ايلي الفرزلي​ وحضور وزير الداخلية العميد ​محمد فهمي​، وزيرة العدل ​ماري كلود نجم​، وعدد من النواب.

والجلسة كانت مخصصة لدرس اقتراحات القوانين المتعلقة بالعفو وهي خمسة اقتراحات قوانين الاول مقدم من النائبين ​ياسين جابر​ و​ميشال موسى​، والثاني مقدم من النائبة ​بهية الحريري​ والثالث من النائب ​جميل السيد​ والرابع من النواب ​نجيب ميقاتي​، ​نقولا نحاس​ و​علي درويش​، والخامس من النائب ​ميشال معوض​.