نوح زعيتر لنواب بعلبك الهرمل: إما العفو العام أو "سنفك رقابكم"

إنتشر مقطع "فيديو" للمطلوب نوح زعيتر يهدد فيه نواب بعلبك الهرمل، متوجها لهم بالقول :"إما العفو العام أو سنفك رقابكم".
هذا وعقدت لجان الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات وحقوق الانسان النيابية في لبنان جلسة مشتركة اليوم في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي وحضور وزير الداخلية العميد محمد فهمي، وزيرة العدل ماري كلود نجم، وعدد من النواب.
والجلسة كانت مخصصة لدرس اقتراحات القوانين المتعلقة بالعفو وهي خمسة اقتراحات قوانين الاول مقدم من النائبين ياسين جابر وميشال موسى، والثاني مقدم من النائبة بهية الحريري والثالث من النائب جميل السيد والرابع من النواب نجيب ميقاتي، نقولا نحاس وعلي درويش، والخامس من النائب ميشال معوض.
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