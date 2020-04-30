اليونيسكو تعلن "إعادة فتح تدريجي" للمدارس في العالم

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





باريس: أعلنت اليونيسكو أن نحو 1,3 مليار طالب في العالم شملهم اغلاق المدارس او الجامعات بحسب آخر الأرقام التي نشرتها المنظمة، مشيرة إلى "بدء إعادة فتح المؤسسات التربوية تدريجيا في بعض الدول".

وذكرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في بيان "منتصف نيسان/أبريل شمل اغلاق المدارس 1,5 مليار طفل وشاب من الحضانة إلى التعليم العالي في 195 بلدا. وبدأ هذا الرقم يتراجع لكن 1,3 مليار فرد في 186 بلدا لا يزالون محرومين من الدراسة".

وأوضحت أنه من أصل 195 دولة أغلقت مدارسها في نيسان/أبريل، لم تعلن 128 أي جدول زمني لاعادة فتحها.

وبحسب اليونيسكو أعادت الصين واليابان فتح 30 إلى 40% من مدارسها. وفي بعض دول أوروبا الشمالية كالدنمارك والنروج اعيد فتح المدارس الابتدائية. وفي مدغشقر عاد طلاب شهادة البكالوريا إلى مقاعد الدراسة، وكذلك في معظم جزر المحيط الهادىء.

وأضافت المنظمة "اعتبارا من الآن من المهم توجيه رسالة مهمة للسلطات والاسر تتعلق بضرورة العودة إلى المدارس لدى اعادة فتحها خصوصا لدى الشعوب المحرومة".

Advertisements

وقالت المديرة العامة لليونسيكو اودري ازولي "الرهانات أساسية للشعوب المحرومة وخصوصا البنات اللواتي غالبا ما تكون المدرسة حصنا لهن من العنف وعدم المساواة".

والأربعاء جمعت اليونيسكو "13 وزيرا للتربية من دول تأثرت كثيرا بوباء كوفيد-19 لمناقشة موضوع اعادة فتح المدارس (...) ويبدو أن السلامة الصحية للطلاب والاساتذة والاسر هي الهم الرئيسي".

ورأت اليونيسكو أنه "يجب إعادة النظر في البرامج والتركيز على اكتساب المهارات الأساسية لكل مادة مع دروس تقوية خصوصا للأكثر تأثرا. ويجب تحسين المباني لاستقبال الطلاب وتشديد تدابير الوقاية والنظافة".

وفي إطار هذا الاجتماع الوزاري قدمت اليونيسكو واليونيسف والبنك الدولي كتيبا للعودة الى المدرسة اعد مع برنامج الاغذية العالمي يتضمن توصيات للحكومات والادارات والجهات المسؤولة في قطاع التربية لتسهيل اعادة فتح المؤسسات التربوية كما جاء في البيان.

مواضيع قد تهمك :