فقدان مروحية كندية لحلف الاطلسي في البحر الايوني

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اثينا: فقدت مروحية للقوات الكندية تشارك في عملية استطلاع لحلف شمال الاطلسي ويستقلها ستة اشخاص في المياه الدولية بين اليونان وايطاليا، وفق ما افادت القوات الجوية اليونانية مساء الاربعاء.

وبحسب المعطيات الاولية، كانت المروحية خارج منطقة المراقبة التابعة لليونان "على بعد خمسين ميلا بحريا قبالة جزيرة سيفالوني اليونانية وتشارك في عملية استطلاع للمنطقة" يقوم بها الحلف الاطلسي، وفق المصدر نفسه.