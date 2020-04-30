شكرا لقرائتكم خبر عن النائب ماجد طوبيا يطالب بتوفير الاعتمادات المالية للانتهاء من تطوير المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب ماجد طوبيا، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن إدراج ثلاثة مستشفيات وهى نجع حمادى وأبو تشت، ودشنا بمحافظة قنا فى الخطة الاستثمارية للمحافظة، مؤكدا أن عدم الانتهاء من عمليات تجديد المستشفيات الثلاثة يمثل عبء على المنظومة الصحية وينعكس على الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث أن كل مستشفى تخدم قطاع عريض من المواطنين.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تقدم بالعديد من الأدوات الرقابية لسرعة الانتهاء من عمليات التجديد، وعودة المستشفيات الثلاثة للعمل بكامل طاقتها، حتى تكون إضافة للمنظومة الطبية، وفى نفس الوقت تساهم فى تخفيف معاناة المواطنين راغبى الحصول على الخدمة الطبية اللازمة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن أزمة فيروس كورونا أكدت بما لا يدع مجال للشك أن البنية الصحية لابد أن تكون مهيأة وعلى أتم استعداد لمواجهة الأزمات والكوارث المحتملة، وبفضل وجود بينة متماسكة حيث شهدت السنوات الأخيرة اهتمام بالمنظومة الصحية استطاعت الدولة التصدى لهذا الفيروس، بالإضافة لحزمة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى اتخذتها الحكومة، وكدت الأزمة أيضا أن البحث العلمى هو قاطرة التنمية الحقيقية، بالإضافة لميكنة جميع الخدمات.

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وأضاف عضو البرلمان، أن أعمال التجديد بدأت منذ ما يقرب من 5 سنوات، وعدم عودتها للعمل بكامل طاقتها يحرم الكثير من المواطنين من الخدمة الصحية اللازمة، فى ظل الأزمة الراهنة، مطالبا بخطة قومية للنهوض بالبنية التحتية وجعل الانتهاء من تجديد المستشفيات أولوية قصوى فى ظل الظرف الراهن، على ان يكون هناك جدول زمنى للانتهاء من جميع المستشفيات التى تشهد أعمال تطوير.