شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بلدية إسطنبول: معدلات الوفاة بسبب «كورونا» فى تركيا ارتفعت بنسبة 35% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، إن معدلات الوفيات في إسطنبول التي يتفشى فيها فيروس كورونا المستجد ارتفعت بنحو 30-35 % خلال العام الجاري مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة.

جاء ذلك خلال تصريحات لإمام أوغلو، في أحد البرامج على قناة «Halk TV»، واتهم الحكومة التركية بعدم الإفصاح عن الأعداد الحقيقية للوفيات جراء فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وأكد إمام أوغلو، أن البيانات الواردة إلى إدارة المقابر بمدينة إسطنبول تشير إلى تسجيل الوفيات، إما بأمراض معدية أو وفاة طبيعية، مشيرًا إلى أنه لم يتم ذكر فيروس كورونا كسبب للوفاة في أي من الحالات.

وأوضح إمام أوغلو أنهم أرسلوا خطابًا كتابيًا لوزارة الصحة وولاية المدينة بشأن الوفيات الناتجة عن كورونا، مؤكدًا أن هناك حاجة لهذه البيانات من أجل التعليق على الأزمة بشكل إحصائي.

وأشار إمام أوغلو إلى أن أعداد الوفيات في إسطنبول فقط تسجل 80 - 100 حالة وفاة في اليوم خلال الشهر الأخير، وأنها ارتفعت هذا العام بنحو 30 - 35 % عن العامين أو ثلاثة أعوام الماضية.