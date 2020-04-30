شكرا لقرائتكم خبر عن النائب فايز بركات: الفن أحد أهم الخطوط الدفاعية لمواجهة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، أن الفن يعد أحد أهم الخطوط الدفاعية لمواجهة الإرهاب بالرغم من أن الفن لا يحارب بالأسلحة، ولكنه يقوم بدور لا يقل أهمية عن المحاربين والجنود الذين يواجهون المخاطر، حيث إنه يكشف لنا الخبايا والأسرار الخاصة بالإرهاب، ولذلك يعد خط الدفاع الاول.

وأوضح بركات، فى بيان له، أن الدراما تستطيع أن تلعب دور توعوى في قضايا التطرف والإرهاب عن طريق كتابة نصوص درامية تسمو بالإنسان وتهذب الوجدان وتزيد من وعي الشباب وتغرس الوطنية والانتماء وتعمق ثقافة السلام والحوار والاختلاف في إطار التسامح، وأن العمل الفنى المرئي أكثر تأثيرًا من الخطابات والكتاب، ويستطيع الوصول إلى عدد كبير من الناس.

وطالب النائب صناع السينما والدراما والمسرح أن يقوموا بتقديم العديد من الأعمال التى تتناول الإرهاب بشكل واضح ودقيق ولابد أن الدولة تساعد على تقديم هذه الأعمال وتوفير كل السبل لتحقيقة من خلال توافر بعض المعلومات، مشيدًا بالأعمال الوطنية التي بدأت بالعودة من جديد كانت بدايتها فيلم "الممر"، ومسلسل "الاختيار"، ومن قبل مسلسل "الجماعة" الذى وضح نشأة وظهور جماعة الإخوان الإرهابية لنشر الوعى بين الشباب حول حقيقة هذه الجماعات.