شكرا لقرائتكم خبر عن غضب شعبى فى قطر بسبب تخفيض حكومة تميم رواتب العاملين فى عدة قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخبط واضح يسيطر على قرارات حكومة "تميم بن حمد" منذ أزمة تفشى وباء كورونا المستجد بشكل ضخم ساهم فى زيادة سرعة الانهيارات الاقتصادية التى يعانى منها النظام منذ فترات طويلة، الوضع يزداد سوءًا بشكل يومي، فتزداد القرارات تخبطًا وارتباكًا.

آخر تلك القرارات التى تسببت فى حالة من الاستياء بين المواطنين كان قرار الحكومة بإلغاء العلاوات وتخفيض الرواتب فى معظم القطاعات الاقتصادية فى البلاد، القرار الصادم جاء فى أعقاب قرار أشد قسوة هو إلغاء مستحقات الضمان الاجتماعى منذ عدة أيام، لتشعل القرارات التقشفية حالة من الغضب بين المواطنين بسبب تضييق الخناق المعيشى عليهم رغم حديث الحكومة المستمر عن استقرار – زائف – للأوضاع الاقتصادية، حسبما ذكر موقع قطريليكس

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وأضافت التقارير، أن وزارة التعليم بقطر أصدرت كذلك قرارها بإلغاء علاوات الموظفين المقرر صرفها خلال شهر أبريل الجارى بسبب أزمة السيولة الواضحة التى بدأت تأثيراتها تظهر على كافة أرجاء البلاد.

وهاجم مواطنون فى قطر قرارات الحكومة، مؤكدين أن نظام تميم يحرمهم من مستحقاتهم فى أوقات عصيبة هم فى أشد الحاجة خلالها للدعم وليس لسرقة الحكومة لحقوقهم، وتابعوا: إن تصرفات الحكومة أصبحت غير مفهومة، متسائلين عن السبب الذى يدفع الحكومة لاقتصاص مستحقات المواطنين المالية وتحويلها إلى مساعدات طبية وغذائية ترسل إلى إيران وتركيا، ووضع المواطن فى آخِر قائمة اهتمامات الحكومة.