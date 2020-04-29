حذرت منظمة العمل الدولية، اليوم الأربعاء، من خطر تأثر وعرقلة نشاط 436 مليون شركة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن تفشي فيروس “كورونا” المستجد في دول العالم.
ولفتت المنظمة الدولية إلى كون التداعيات السلبية لانتشار “كوفيد 19” يهدد 1.6 مليار عامل في الاقتصاد غير الرسمي، الذين يشكلون نصف القوى العاملة في العالم، تؤكد المنظمة ذاتها.
وساهم تفشي “كورونا” في توقيف العديد من الأنشطة الاقتصادية، الشيء الذي ساهم في تأثر العديد من المجالات الحيوية، مما كان له انعكاسات سلبية على سوق الشغل.
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة العمل الدولية: “كورونا” تهدد 436 مليون شركة و1600 مليون عامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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