شكرا لقرائتكم خبر عن 23 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أمس، تسجيل 23,901 إصابة مؤكدة و 2,247 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة. وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 1,005,147 إصابة حتى أمس، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 57,505 حالة وفاة.

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