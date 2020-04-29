شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة أممية لإنقاذ 370 مليون طفل من الجوع والان نبدء بالتفاصيل
وأعرب البرنامج والمنظمة، عن خشيتهما على حياة الصغار وتأثر تغذيتهم وصحتهم بسبب الأزمة، حيث إن الوجبة التي يحصلون عليها في المدرسة هي الوجبة الوحيدة التي يحصلون عليها خلال اليوم.
وبحسب الوكالتين يكون تزويد الأطفال في نحو 70 دولة بحصص غذائية منزلية وقسائم أو تحويلات نقدية كبديل، ولكن سيحتاج الشركاء إلى 600 مليون دولار للقيام بهذا العمل، والذي سيركز في البداية على 10 ملايين طفل في 30 دولة تعاني من انخفاض في الدخل.
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