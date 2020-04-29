فقدان مروحية كندية تابعة للناتو بين اليونان وإيطاليا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فقدت مروحية للقوات الكندية تشارك في عملية استطلاع لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ويستقلها 6 أشخاص في المياه الدولية بين اليونان وإيطاليا.



وقالت القوات الجوية اليونانية، مساء الأربعاء، إنه "بحسب المعطيات الأولية، فقد كانت المروحية خارج منطقة المراقبة التابعة لليونان على بعد 50 ميلاً بحرياً قبالة جزيرة سيفالوني".

وأوضحت القوات اليونانية أن "المروحية كانت تشارك في عملية استطلاع للمنطقة يقوم بها الحلف الأطلسي"، وفق المصدر نفسه، الذي لم يعلن عن أي تفاصيل حتى الآن.