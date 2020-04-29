بولندا تمدد إغلاق الحدود لمواجهة كورونا حتى 13 مايو

الخليج 365 - وكالاتالخميس 2020/4/30 01:04 ص بتوقيت أبوظبي
قررت بولندا الإبقاء على الإجراءات الصارمة على حدودها في إطار جهود مكافحة وباء كورونا المستجد (كوفيد- 19) حتى الثالث عشر من مايو/أيار المقبل.
ووقّع وزير الداخلية البولندي ماريوش كامينسكي مرسوماً في هذا الشأن، حسبما أعلنت الوزارة، مساء الأربعاء.
وأوضحت الوزارة أنه من الممكن فتح الحدود مع ألمانيا والتشيك وسلوفاكيا وليتوانيا فقط عند معابر محددة حتى انتهاء هذه المدة.
وكانت الحكومة البولندية قررت، منتصف مارس/آذار الماضي، إغلاق حدودها أمام الأجانب كإجراء احترازي للحد من انتشار الفيروس، وشمل القرار استثناءات لحاملي تصاريح الإقامة الدائمة وسائقي الشاحنات والدبلوماسيين.
وفرضت السلطات على المواطنين العائدين من الخارج الإقامة قيد الحجر الصحي لمدة 14 يوماً.
وكان للقرار تأثير قوي على العمال الذين يتنقلون على الحدود بين ألمانيا وبولندا والتشيك.
وأعلن الرئيس البولندي أندريه دودا، في دردشة عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، اليوم، أن حكومته تسعى من أجل التوصل لحل هذه المجموعات، مشيراً إلى محادثات جارية بشأن هذه المسألة مع حكومتي ألمانيا والتشيك. وقال دودا إن الحكومة ستعلن عن قاعدة خاصة بالعمال خلال الأيام المقبلة.
وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة الصحة البولندية، اليوم، بلغ عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا في البلاد 12 ألفاً و640 حالة، والوفيات 624.
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