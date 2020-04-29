شرطة نيويورك تفرق حشدا تحدى عزل كورونا

فرقت شرطة نيويورك حشداً كبيراً من اليهود المتشددين شارك في جنازة حاخام يهودي، في تحدٍ لإجراءات العزل العام المطبقة بأنحاء الولاية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقال مفوض شرطة المدينة ديرموت شيا، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن أوامر استدعاء صدرت بحق نحو 12 شخصاً لارتكابهم مخالفات مختلفة خلال التجمع في بروكلين، مساء الثلاثاء، الذي يقدر أنه "جمع آلاف الأشخاص في كتلة واحدة".

وأشرف حاكم ولاية نيويورك بيل دي بلاسيو شخصياً على عملية تفريق المتجمعين من أتباع طائفة الحاسيديم في حي وليامزبرج في بروكلين، الذين احتشدوا في وقت متأخر، الثلاثاء، لتشييع جنازة الحاخام حاييم ميرتز الذي توفي متأثراً بمرض (كوفيد-19) الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

وقال ميتشل سيلبر المدير التنفيذي في مبادرة الأمن المجتمعي، وهو برنامج لحماية المؤسسات اليهودية، إن طائفة يهودية شاركت مع الشرطة الأمريكية في وضع خطة لغلق الشوارع من أجل إلزام الجنازة بقيود التباعد الاجتماعي.

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وأكد أن الطائفة المنتمي لها الحاخام والشرطة كلتيهما فوجئت بعدد الذين حضروا.

وقال سيلبر لرويترز "كان هذا حدثاً منفرداً نظمته طائفة. لا يجب أن تؤثر واقعة الليلة الماضية بالسلب على الحاسيديم وسكان وليامزبرج والجماعة اليهودية المحافظة أو الجماعة اليهودية بأكملها".

وانتقد بعض القادة اليهود دي بلاسيو الذي كتب على تويتر في وقت متأخر، الثلاثاء، أنه وجّه شرطة نيويورك "باستدعاء أو حتى القبض على الذين يتجمعون في مجموعات كبيرة".

وقتل كورونا أكثر من 23 ألف شخص في ولاية نيويورك رغم أوامر البقاء بالمنزل وإغلاق المدارس والأعمال التجارية.