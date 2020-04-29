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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دبى مول يفتح أبوابه للمتسوقين فى ظل إجراءات احترازية من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020
في ظل إجراءات احترازية شديدة من فيروس كورونا، عاد مرة أخرى دبى مول استقبال المواطنين للتسوق، بعد إغلاق منذ اندلاع الإصابات في مختلف دول العالم والإمارات.
وذكرت فرانس برس أمس من خلال "فيديو" عبر حسابها بموقع تويتر، أنه سيعود دبى مول إلى العمل ولكن في ظل العديد من الإجراءات الاحترازية، حيث يتم تشغيل كاميرات للكشف الحرارى، كما اشترط على الزوار ترك مسافة آمنة والالتزام بالتباعد البدنى، ويجب على الجميع ارتداء كمامات، كما نصحت الجمهور ضورة الدفع عن طريق بطاقات الائتمان.
ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية، عبر حسابها بموقع تويتر"فيديو" للحظة دخول المتسوقين إلى مول دبى وفق الضوابط الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.
وأضاف، إن العلامات الحمراء على الأبواب تشير إلى وجود الحد الأقصى لعدد الأشخاص، كما ستظل جميع الوجهات الترفيهية مغلقة بالإضافة إلى غرفة الصلاة.
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