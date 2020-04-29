مسؤول أميركي: إدارة ترامب تخطط لتسريع عملية تطوير لقاح لكورونا

أشار مسؤول أميركي إلى أن "إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، تخطط لتسريع عملية تطوير لقاح ل​فيروس كورونا​ وتجهيز 100 مليون جرعة بنهاية العام الجاري". وكان الدكتور انطوني فاوتشي خبير الاوبئة ومستشار الرئيس الاميركي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق ان "عقار "رمديسيفير" المضاد للفيروسات أظهر اثرًا واضحًا في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد"، منوّهًا بأن "المعطيات تظهر ان الدواء ترك أثرًا واضحًا، مهمًا وإيجابيًا في تقليص فترة شفاء مرضى فيروس كورونا المستجد".

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