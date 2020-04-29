البحرية الأميركية: يتم تجهيز حاملة الطائرات "روزفلت" للعودة إلى مهامها

أشارت ​البحرية الأميركية​ إلى أنه "يجري حاليًا تجهيز حاملة "​تيودور روزفلت​" الأميركية التي انتشر بين بحارتها ​فيروس كورونا​ المستجد، من أجل العودة إلى تنفيذ مهامها بعدما رست لأسابيع في قاعدة "بغوام"، غرب المحيط الهادئ".

ولفتت البحرية، في بيان، إلى أنه "يجب أن يكون الـ 4000 بحار قد أكملوا فترة الحجر الصحي، وأن تأتي اختبارات فيروس كورونا لهم سلبية مرتين، كي يعودوا إلى السفينة".

ولم يبق سوى نحو 700 بحار على متن السفينة لأداء واجبات حساسة، وسيغادرون الآن إلى الحجر الصحي. وأثبتت الفحوصات إصابة 969 بحارًا ضمن أفراد الطاقم الذين كانوا على متن الحاملة الشهر الماضي.