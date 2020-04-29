البابا فرنسيس: لا يمكن للعالم أن يوافق على عيش حياة تقوم على أساس المال

أكد ​البابا فرنسيس​ أنه "لا يمكن للعالم، بأصنامه وتسوياته وأولوياته أن يوافق على أسلوب حياة يقوم على أساسا المال".

ولفت البابا فرنسيس إلى أن "هيكليات الخطيئة غالبًا ما ينتجها الذهن البشري، وهي غريبة عن روح الحق الذي لا يستطيع ​العالم​ تقبله"، منوّهًا بأن "العالم يعيش حسب المال، لذلك كل من يعارض ذلك ويشير إلى أنه بإمكان الحياة أن تتحقق في العطاء والتخلي يصبح سبب إزعاج لهذا النظام الجشع".

كما شدد على أن "كلمة إزعاج هذه هي أساسيّة لأن الشهادة المسيحية، والتي قد تساعد العديد من الأشخاص وتجعلهم يعيشونها، تزعج الذين يعيشون بحسب ذهنية العالم ويعتبرونها توبيخا لهم".

ونوّه فرنسيس بأنه "من المؤلم أن نذكّر، بأن هناك في هذه المرحلة الكثير من المسيحيين الذين يعانون الاضطهاد في أماكن مختلفة من العالم، وعلينا أن نرجو ونصلي لكي يتوقف عذابهم في أسرع وقت ممكن".