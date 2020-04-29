"اليونيسكو": البدء بإعادة فتح المؤسسات التربوية تدريجيًا في بعض الدول

أفادت منظمة ​الأمم المتحدة​ للتربية والعلوم والثقافة "​اليونيسكو​"، بأن "إغلاق المدارس والجامعات بسبب وباء ​كورونا​ المستجد، طال نحو 1.3 مليار طالب وتلميذ وطفل في العالم"، لافتةً إلى "بدء إعادة فتح المؤسسات التربوية تدريجيًا في بعض الدول".

وأكدت المنظمة، في بيانها، أنه "إغلاق المدارس شمل في منتصف نيسان 1.5 مليار تلميذ وشاب وطفل من الحضانة إلى ​التعليم العالي​ في 195 بلدا، ليبدأ هذا الرقم بالتراجع إلى 1.3 مليار فرد في 186 بلدًا لا يزالون محرومين من الدراسة"، موضحين أنه "من أصل 195 دولة أغلقت مدارسها في نيسان، لم تعلن 128 دولة أي جدول زمني لإعادة فتحها".

كما شددت على أن "الصين واليابان أعادت فتح 30 إلى 40% من مدارسها، وفي بعض دول ​أوروبا​ الشمالية كالدنمارك والنروج أعيد فتح المدارس الابتدائية وفي مدغشقر ومعظم جزر المحيط الهادىء، عاد طلاب شهادة البكالوريا إلى مقاعد الدراسة"، منوّهةً بأنه "اعتبارًا من الآن من المهم توجيه رسالة مهمة للسلطات والأسر تتعلق بضرورة العودة إلى المدارس لدى إعادة فتحها خصوصا لدى الشعوب المحرومة".