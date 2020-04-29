محتجون يواصلون رمي الحجارة وعبوات المولوتوف باتجاه الجيش بالميناء

أفادت قناة الـ"lbci" بأن عددا من ​المحتجين​ يواصلون رمي الحجارة وعبوات المولوتوف باتجاه ​الجيش اللبناني​ عند مستديرة الساعة في ​الميناء​ في ​طرابلس​ من دون حصول تصادم بين الجانبين حاليا".

تجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق اللبنانية تشهد، منذ نهاية الاسبوع المنصرم، تحركات إحتجاجية على تردي الأوضاع الإقتصادية وإرتفاع سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، الذي تخطى في السوق السوداء 4000 ليرة لبنانية، في حين كان المصرف المركزي قدد حدد سعر بيع الدولار لدى محلات الصيرفة بـ3200 ليرة.