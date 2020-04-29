النشرة: التوتر على حاله في ساحة النجمة بصيدا والجيش يضرب طوقا في المكان لمنع انتقال المحتجين

افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا بأن "التوتر على حاله في ساحة النجمة بصيدا والجيش يضرب طوقا في المكان لمنع انتقال المحتجين بعد قيامهم بتحطيم واجهات اربعة مصارف بين شارعي رياض الصلح وحسام الدين الحريري المتفرعين من ساحة النجمة".
وفي وقت سابق، افاد مراسل النشرة عن تصاعد التوتر في شارع رياض الصلح في صيدا بين الجيش اللبناني وعشرات المحتجين الذين يقومون بالقاء قنابل المولوتوف والحجارة عليه.
كما أقدم عدد من المحتجين على رمي قنابل المولوتوف باتجاه فرع مصرف لبنان في صيدا، مما أدى إلى إشتعال النيران في المكان.
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