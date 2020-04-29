النشرة: التوتر على حاله في ساحة النجمة بصيدا والجيش يضرب طوقا في المكان لمنع انتقال المحتجين

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا بأن "التوتر على حاله في ​ساحة النجمة​ بصيدا والجيش يضرب طوقا في المكان لمنع انتقال ​المحتجين​ بعد قيامهم بتحطيم واجهات اربعة مصارف بين شارعي ​رياض الصلح​ وحسام ​الدين​ ​الحريري​ المتفرعين من ساحة النجمة".

وفي وقت سابق، افاد مراسل النشرة عن تصاعد التوتر في شارع رياض الصلح في صيدا بين ​الجيش اللبناني​ وعشرات المحتجين الذين يقومون بالقاء قنابل المولوتوف والحجارة عليه.

كما أقدم عدد من المحتجين على رمي قنابل المولوتوف باتجاه فرع ​مصرف لبنان​ في صيدا، مما أدى إلى إشتعال النيران في المكان.