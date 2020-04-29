وزير الداخلية يعلن القبض على عصابة قامت بعمليات سطو استهدفت صيدليات عدة

أعلن وزير الداخلية محمد فهمي في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي انه "في اطار متابعتنا لموضوع السرقات التي تتعرض لها الصيدليات، القت شعبة المعلومات القبض على عصابة قامت بعمليات سطو استهدفت صيدليات عدة في مناطق مختلفة".
ولفت فهمي الى انه "لا بد من التنويه بجهود قوى الأمن الداخلي وبدورها كما بدور الصيدليات والمؤسسات الطبية العاملة في هذه الظروف الصعبة".
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