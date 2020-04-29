وزير الداخلية يعلن القبض على عصابة قامت بعمليات سطو استهدفت صيدليات عدة

أعلن وزير الداخلية ​محمد فهمي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي انه "في اطار متابعتنا لموضوع ​السرقات​ التي تتعرض لها ​الصيدليات​، القت ​شعبة المعلومات​ القبض على عصابة قامت بعمليات سطو استهدفت صيدليات عدة في مناطق مختلفة".

ولفت فهمي الى انه "لا بد من التنويه بجهود ​قوى الأمن الداخلي​ وبدورها كما بدور الصيدليات والمؤسسات الطبية العاملة في هذه الظروف الصعبة".