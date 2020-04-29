الميادين: إصابة 3 عسكريين في كل من البداوي والميناء

افادت قناة الميادين عن "إصابة 3 عسكريين في كل من ​البداوي​ و​الميناء​".

وفي وقت سابق، أفادت قناة الـ"lbci" بأن عددا من ​المحتجين​ يواصلون رمي الحجارة وعبوات المولوتوف باتجاه ​الجيش اللبناني​ عند مستديرة الساعة في الميناء في ​طرابلس​ من دون حصول تصادم بين الجانبين حاليا".

تجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق اللبنانية تشهد، منذ نهاية الاسبوع المنصرم، تحركات إحتجاجية على تردي الأوضاع الإقتصادية وإرتفاع ​سعر الدولار​ الأميركي مقابل ​الليرة اللبنانية​، الذي تخطى في السوق السوداء 4000 ليرة لبنانية، في حين كان ​المصرف المركزي​ قدد حدد سعر بيع الدولار لدى ​محلات​ الصيرفة بـ3200 ليرة.