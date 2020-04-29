مصر تمنع ظهور رامز جلال في جميع وسائل الإعلام والقنوات المصرية

قررت نقابة الإعلاميين بمصر، اليوم الأربعاء، منع ظهور الفنان رامز جلال، على أية وسيلة إعلامية تبث داخل مصر، نتيجة ما أسمته النقابة خروقات في برنامجه “رامز مجنون رسمي” ، إضافة إلى أن اسمه غير مسجل في نقابة الإعلاميين، أو حاصل على تصريح لمزاولة مهنة الإعلام.

وأصدر نقيب الإعلاميين في مصر طارق سعدة بيانا موجها إلى رئيس قناة “MBC مصر”، يتعلق بقرار يمنع ظهور الفنان رامز جلال على أية وسيلة إعلامية تعمل في مصر إلى غاية تسوية أوضاعه القانونية.

وأبرز نقيب الاعلامين في مصر أن قرار المنع بني على ما ورد في تقرير المرصد الخاص بنقابة الإعلاميين، بشأن الخروقات التي ترتكب في البرنامج وعلى ما تضمنه بيان مستشفى الأمراض النفسية والعصبية من ملاحظات ضدها، من بينها “تضرر الكثير من المواطنين لمحتوى البرنامج “.

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وأبرز البيان، أن برنامج رامز يخالف المبادئ والالتزامات التي تحكم العمل الإعلامي بما يضمن حق المجتمع في إعلام مهني مسؤول، ورغم أن برنامج يبث في قناة سعودية لكن موجهة للجمهور المصري وتحمل إسم هذا البلد.

وكان المتحدث الرسمي باسم مجموعة قنوات” إم بي سي”، مازن حايك، قد نفى نية توقيف برنامج رامز، لكن ذلم قبل صدور بيان المنع، علما أن ” رامز مجنون رسمي” يبث على جميع قنوات “إم بي سي” ، وليست على القناة الموجهة لجمهور مصر فقط.

وخلق “رامز مجنون رسمي” جدلا في مصر، بسبب طبيعة المقلب الذي يتعرض له ضيوفه النجوم، حيث يجدون أنفسهم مكبلين في كرسي يتحرك بأوامر رامز بطريقة وصفها البعض بمرعبة.