وادي عارة: إصابات في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت مصادر محلية بإصابة ثلاثة أشخاص في جريمة إطلاق نار، وقعت مساء اليوم الأربعاء، في شارع وادي عارة الرئيسي، مقابل مركز الشرطة.
ولم تتضح حتى هذه اللحظة طبيعة الإصابات ودوافع الجريمة.
يتبع..
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