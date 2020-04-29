الصحة الإسرائيلية: 215 حالة وفاة و15834 إصابة بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحية الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين، عن تسجيل 5 حالات وفاة و106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 15834 إصابة من بينها 215 حالات وفاة.

وأوضحت الوزارة في حصيلتها المسائية حول انتشار فيروس "كوفيد 19" في البلاد، أنه من بين الإصابات وصفت حالة 7188 مريضًا بالطيفية، بالإضافة إلى 83 حالة متوسطة و115 حالة خطيرة، 90 من بينهم موصولون بجهاز التنفس الاصطناعي.

ووفقًا لمعطيات الوزارة، تماثل 8233 مريضًا للشفاء؛ واستقر عدد الإصابات النشطة عند 7386 شخصا، بعد تعافي 386 مريضا خلال الساعات الـ24 الماضية، بارتفاع يصل إلى 6.29%، فيما انخفض عدد المرضى الإجمالي بنسبة 4.97%.

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وبينما سجلت الإصابات الجديدة ارتفاعا بنسبة 0.67%، انخفضت الإصابات الطفيفة خلال الساعات الـ24 الماضية بنسبة 5.1%، في حين ارتفعت الإصابات المتوسطة بنسبة 1.22%، ما يؤكد استمرار وتيرة تباطؤ الوباء.

وتراجعت الإصابات الخطيرة خلال الساعات الـ24 الأخيرة بنسبة 0.86%، كما انخفض عدد الإصابات الخطيرة التي تحتاج إلى جهاز تنفس اصطناعي بنسبة 2.17%، بينما ارتفعت نسبة الوفيات بـ2.38%.

وتظهر المعطيات أن 348 مصابًا يتلقون العلاج في المستشفيات، من ضمنهم الحالات الخطيرة والمتوسطة. بينما يخضع 4395 مصابا للعلاج المنزلي، بينما تستقبل الفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا 1713 أشخاص، في حين تدرس الطواقم الطبية ملفات 930 مصابًا.