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شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تتهم إيران بإستخدام الطائرات لنقل الأسلحة في الشرق الأوسط والان مع التفاصيل
الأربعاء 29 أبريل 2020
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، إن إيران تستخدم الطائرات لنقل الأسلحة إلى دول في الشرق الأوسط، مؤكدا أن بلاده تعمل على منع طهران من شراء أي أسلحة بحلول أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
من جانب آخر، أشاد وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي، بالدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد.
كما طالب بومبيو القادة العراقيين بتنحية خلافاتهم جانبا لمساعدة الشعب العراقي والحفاظ على الشراكة مع واشنطن، مشددا على أهمية إدراج كل الجهات المسلحة تحت سيطرة الحكومة العراقية
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