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شكرا لقرائتكم خبر عن السديس : أبواب الحرمين الشريفين ستفتح أمام المصلين قريباً والان مع التفاصيل
الأربعاء 29 أبريل 2020
أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، لقناة العربية: أن أبواب الحرمین الشريفین ستفتح أمام المصلین قريباً.
وأضاف السديس في مداخلة على قناة العربية الإخبارية، "أبشركم بأنھا إن شاء الله أيام، وتنكشف الغمة عن ھذه الأمة، ونعود إلى الحرمین للطواف وللسعي وللصلاة".
وأكد أن الأمور ستعود بإذن الله كما كانت، مضيفاً: "الدولة أحرص منا على هذا الأمر".
كما دعا إلى عدم التسرّع في التحرر من القیود المفروضة ضمن الإجراءات الاحترازية المفروضة بسبب «كورونا».
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