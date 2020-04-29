شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة رئيس حكومة غينيا و3 وزراء بينهم «الداخلية» بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس حكومة جمهورية غينيا بيساو نونو جوميز نابيام، اليوم، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأفاد أن نتائج فحص كورونا الذي خضع لها جاءت إيجابية.

وأشار رئيس الحكومة وفق وكالة أنباء غينيا بيساو، إلى أن حالته مستقرة، مشيراً إلى وصول فريق من وزارة الصحة إلى مقر إقامته لأخذ عينات من عائلته للفحص.

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من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في غينيا بيساو عن تشخيص إصابة ثلاثة وزراء في حكومة نابيام أيضًا بفيروس كورونا، بينهم وزير الداخلية بوتشي كانديي.

وقال وزير الصحة العامة أنطونيو ديونا: إن "الوزراء المصابين معزولون داخل فندق فى العاصمة بيساو"، دون تقديم معلومات عن حالتهم.

وسجلت في غينيا بيساو حتى اليوم أكثر من 73 إصابة بكورونا، ووفاة واحدة.