شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تتجه لإعلان دواء تجريبي لعلاج «كورونا».. اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أكد مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، أن منظمي تصنيع وتداول الدواء في الولايات المتحدة ربما يعلنون قرارهم بشأن السماح بالاستخدام الطارئ للدواء التجريبي "ريمديسيفير" لشركة جيلياد ساينسيز لعلاج فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، وفق مصادر صحفية.

وفي وقت سابق اليوم، قال أنتوني فاوتشي أكبر خبير للأمراض المعدية في البلاد للصحفيين بالبيت الأبيض، إن البيانات الأولية بشأن العلاج المحتمل تبدو مبشرة لكن تحتاج إلى المزيد من المراجعة. وأضاف أنه ليس لديه جدول زمني لموافقة إدارة الغذاء والدواء.