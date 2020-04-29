شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تتجه لإعلان دواء تجريبي لعلاج «كورونا».. اليوم والان نبدء بالتفاصيل
وفي وقت سابق اليوم، قال أنتوني فاوتشي أكبر خبير للأمراض المعدية في البلاد للصحفيين بالبيت الأبيض، إن البيانات الأولية بشأن العلاج المحتمل تبدو مبشرة لكن تحتاج إلى المزيد من المراجعة. وأضاف أنه ليس لديه جدول زمني لموافقة إدارة الغذاء والدواء.
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