شكرا لقرائتكم خبر عن ضغوط لتسريع رفع قيود الإغلاق في جنوب إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

يواجه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الأربعاء، دعوات للسماح بإنهاء أسرع للقيود في المناطق الأقل تضررا من وباء كورونا

وأعلن كونتي رفع القيود بشكل محدود بداية من 4 مايو، مع عدم التفريق بين المناطق الشمالية الأكثر تسجيلا للإصابات بالفيروس، والمناطق الجنوبية الأقل تضررا.

وقال جرازيانو ديلريو، رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم في مجلس النواب، إن المبادئ التوجيهية الوطنية، يجب أن تمنح القادة المحليين بعض المساحة.

وذكر في مقابلة صحيفة: "دعونا نعطي قليلا من المرونة لرؤساء البلديات وحكام الأقاليم، وخاصة في المناطق الأقل تضررا".

ودافع وزير الصحة روبرتو سبيرانزا، في حديث لصحيفة كورييري ديلا سيرا، عن قرار اتخاذ "خطوة أولى موحدة"، ولكنه قال: "بعد ذلك قد تكون هناك عناصر للمرونة على المستوى المحلي".