شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء لبنان يحذر «جهات الفتنة»: تحاول حرق البلد والان نبدء بالتفاصيل
وقال دياب خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، تعليقاً على أعمال الشغب والمواجهات بين المحتجين والجيش، إن انتفاضة المواطنين طبيعية، ولكن هناك جهات تسعى للفتنة بين الجيش والشعب، مهدداً بكشف هذه الجهات إذا استمرت بالتحريض.
وأضاف: "ليس غريباً أن ينزل المواطنون إلى الشارع حتى يرفعوا أصواتهم.. لكن الغريب أن هناك جهة، أو جهات، تحاول التحريض وركوب الموجة، وتشويه التحرّكات الشعبية، وحرق البلد".
وتابع رئيس الحكومة: "إذا استمرت الجهات بالتحريض، سنقول الأشياء بأسمائها". وأعرب عن حرصه في الوقت الحاضر "على معالجة الأزمات المالية والمعيشية والاجتماعية، لكن الذي يحصل يزيد من معاناة المواطنين. هناك من عنده رغبة أن يجوع المواطنون أكثر".
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