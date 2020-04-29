شكرا لقرائتكم خبر عن 427 وفاة بكورونا في فرنسا خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت فرنسا 427 وفاة إضافية خلال الـ 24 ساعة الماضية بسبب فيروس كورونا المستجد ، بحسب المديرية العامة للصحة الفرنسية. وأكدت المديرية أن مجموع الوَفَيَات جراء الفيروس بلغ 24087 وفاة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية، منهم 15053 حالة في المستشفيات، و 9034 وفاة في دور رعاية المسنين والمراكز الصحية الاجتماعية.

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